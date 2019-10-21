Лидер Rammstein выпустил клип на свою новую песню. Видео

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый сингл несколько дней назад. И вот на YouTube появился свежий клип.

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Песня называется «Я не знаю» (Ich weiß es nicht). Первый альбом Skills in Pills в сольном проекте Линдеманна англоязычный, однако первый трек и новая песня записаны на немецком.

В звучании сингла есть много отголосков и к Rammstein, и к Pain. За музыкальное сопровождение проекта Lindemann отвечает создатель Pain и Hypocrisy, мультиинструменталист из Швеции Петер Тэгтгрен.

Видеоклип создан при помощи нейросетей. Он весьма психоделичен, но любители творчества Линдеманна вряд ли осудят его творческое видение композиции.

Новый альбом, созданный Линдеманном и Тэгтгреном, будет выпущен 22 ноября.