Лидер Rammstein выпустил клип на свою новую песню. Видео
Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый сингл несколько дней назад. И вот на YouTube появился свежий клип.
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Песня называется «Я не знаю» (Ich weiß es nicht). Первый альбом Skills in Pills в сольном проекте Линдеманна англоязычный, однако первый трек и новая песня записаны на немецком.
В звучании сингла есть много отголосков и к Rammstein, и к Pain. За музыкальное сопровождение проекта Lindemann отвечает создатель Pain и Hypocrisy, мультиинструменталист из Швеции Петер Тэгтгрен.
Видеоклип создан при помощи нейросетей. Он весьма психоделичен, но любители творчества Линдеманна вряд ли осудят его творческое видение композиции.
Новый альбом, созданный Линдеманном и Тэгтгреном, будет выпущен 22 ноября.