Знаменитости 24 января 2024, 16:50 Лидер панк-группы «Бригадный подряд» Скляренко заявил, что Летов не оценил бы премию в его честь

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Егору Летову не понравилась бы новость об учреждении премии в его честь для молодых рок-музыкантов. Об этом ИА НСН сообщил лидер панк-группы «Бригадный подряд» Анатолий Скляренко.

Музыкант при этом добавил, что идея хорошая, и что молодые дарования надо всячески поощрять.

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«Идея хорошая, потому что надо поощрять молодые дарования. Я по себе помню, что было трудно добиться чего-то, всегда считали начинающих музыкантов изгоями», — сказал он.

Ранее СМИ писали, что депутат Виталий Милонов предложил учредить государственную премию имени Егора Летова для молодых рок-музыкантов.