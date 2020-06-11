Лидер «Океана Эльзы» снова сдал мандат депутата Рады

Свою миссию в Раде он считает выполненной. Благодаря его содействию во власть была приведена партия «Голос», она вошла в парламент.

Теперь Вакарчук планирует посвятить свое время образовательным проектам. Однако подробностями он не поделился.

В первый раз Вакарчук был депутатом Верховной рады от партии «Наша Украина — Народная самооборона» в 2007 году, напомнила «Газета.ru». Он прошел в парламент по спискам политической силы Виктора Ющенко на внеочередных выборах в Раду. Через год политик добровольно сдал мандат.

В мае 2019 года Вакарчук основал партию «Голос» для участия в парламентских выборах и прошел с ней в Верховную раду. Однако в марте 2020-го он передал руководство партией депутату Кире Рудык. Лидер «Океана Эльзы» отказался от активной партийной деятельности. Музыкант захотел посвящать больше времени на то, чтобы «объединять и развивать».