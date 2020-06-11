    11 июня 2020, 15:13

    Лидер «Океана Эльзы» снова сдал мандат депутата Рады

    Алена Макаренко

    Украинский певец, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сдал депутатский мандат Верховной рады. Об этом сообщила «112 Украина».
    Лидер «Океана Эльзы» снова сдал мандат депутата Рады

    Свою миссию в Раде он считает выполненной. Благодаря его содействию во власть была приведена партия «Голос», она вошла в парламент.

    Теперь Вакарчук планирует посвятить свое время образовательным проектам. Однако подробностями он не поделился.

    В первый раз Вакарчук был депутатом Верховной рады от партии «Наша Украина — Народная самооборона» в 2007 году, напомнила «Газета.ru». Он прошел в парламент по спискам политической силы Виктора Ющенко на внеочередных выборах в Раду. Через год политик добровольно сдал мандат.

    В мае 2019 года Вакарчук основал партию «Голос» для участия в парламентских выборах и прошел с ней в Верховную раду. Однако в марте 2020-го он передал руководство партией депутату Кире Рудык. Лидер «Океана Эльзы» отказался от активной партийной деятельности. Музыкант захотел посвящать больше времени на то, чтобы «объединять и развивать».