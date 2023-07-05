Знаменитости 05 июля 2023, 15:08 Лидер «Ногу свело!» Максим Покровский потребовал снять с него статус иноагента Замоскворецкий суд: лидер «Ногу свело!» Покровский подал иск о снятии статуса иноагента РИА «Новости»

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Фронтмен рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский* обратился в суд с требованием снять с него иноагентский статус. Об этом сообщили ТАСС в Замоскворецком суде Москвы, получившем заявление от музыканта.

«В суд поступил административный иск Покровского М. С. к Минюсту РФ с требованием снять с него статус иноагента», — сказали агентству.

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Заседание по обращению артиста назначили на 17 июля. Слушание начнется в 10:40 по московскому времени.

Покровского признали иноагентом в марте 2023 года. Артист, проживающий в США, неоднократно публично выступал против спецоперации.

Ранее оспорить статус иноагента попыталась рок-певица Земфира*. Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворять требование артистки. Также иноагентами остались юморист Максим Галкин*, блогер Илья Варламов* и сочиняющий песни комик Семен Слепаков*.

*Внесены Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.