Лидер «Любэ» Расторгуев прокомментировал попадание в черный список Латвии

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев отреагировал на попадание в черный список Латвии, ограничивающий въезд в страну. По его словам, эти запреты никак не повлияют на его карьеру. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Если бы я собрался куда-то за границу, то Латвия рассматривалась бы мной в самую последнюю очередь, если бы вообще рассматривалась. Как ограничения могут отразиться на моих выступлениях? Заявление министра культуры „карликовой страны“ никак не повлияет на мою карьеру и выступления в России», ― сказал исполнитель.

Расторгуев также добавил, что все, что сейчас переживают русскоговорящие люди в европейских странах, несправедливо.

«Я отношусь к этому крайне отрицательно, это беспредел. Так нельзя. Они проявляют истинную сущность. Прошедшая денацификация после Второй мировой войны, похоже, не коснулась Германии и той же Латвии. Возникает вопрос, а действительно ли она прошла до конца? Маски сброшены: они как были фашистами, так ими и остались», ― подытожил музыкант.