Лидер группы «Воскресенье» опроверг информацию о своей госпитализации

Фронтмен группы «Воскресение» Алексей Романов заявил, что его не госпитализировали. Он здоров и записывает музыку в студии.

«Жив-здоров, чего и всем желаю. Работаю на студии, трубку не беру», — сказал он РИА «Новости».

Ранее Тelegram-канал Mash написал, что Романов находится в одной из московских больнице в тяжелом состоянии. Якобы он заразился коронавирусом и еще 21 июня у него появились кашель и одышка, а результат теста на коронавирус оказался положительным.

Сообщалось, что у него резко упала сатурация до 92%. Врачи якобы диагностировали у него двухстороннюю пневмонию.

Тем временем тревожные новости приходят о состоянии музыканта Петра Мамонова. Его супруга Ольга сообщила, что у него ковид. По последним данным, основателя группы «Звуки Му» подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Кроме того, COVID-19 подтвержден у актрис Веры Алентовой и Веры Сотниковой. Последняя записала обращение к поклонникам и призвала всех прививаться. По ее словам, она хотела привиться, но не успела и заболела.