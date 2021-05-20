Лидер группы The Hatters сломал ногу

Петербургский музыкант, один из основателей группы The Hatters Юрий Музыченко сломал ногу. Об этом он рассказал в Instagram.

На фотографии видно, что музыкант лежит в машине скорой помощи с забинтованной ногой. Ему предстоит операция 21 мая.

«Сегодня международный день травматолога. Мои поздравления, подарок и спасибо», — пошутил Музыченко.

Как именно он получил травму, Музыченко не сообщил, но пообещал рассказать в ближайшее время.

Судя по публикации в соцсетях его жены Анны, певец был за городом с семьей, во время этого отдыха и сломал ногу.

Тем не менее лидер группы The Hatters заявил, что запланированные концерты все равно состоятся.

Юрий Музыченко сотрудничает с другой петербургской группой — Little Big. В 2020 году коллектив вместе с лидером The Hatters должен был представить Россию на песенном конкурсе Евровидение. Однако тогда музыкальное соревнование отложили на год из-за пандемии коронавируса.