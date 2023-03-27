Знаменитости 27 марта 2023, 12:09 Лидер группы «Ногу свело» избежал наказания по делу о дискредитации армии Суд прекратил дело против лидера группы «Ногу свело» Покровского о дискредитации армии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Административное дело о дискредитации армии против лидера и основателя группы «Ногу свело» Максима Покровского* прекратили из-за истечения сроков давности. Решение принял Хорошевский районный суд Москвы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы в своем Telegram-канале.

«Производство по административному делу в отношении Покровского Максима Сергеевича*, основателя группы „Ногу свело“, по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности», — уточнили в публикации.

Реклама

Представляющий интересы музыканта адвокат Александр Передрук в беседе с News.ru пояснил, что дело против артиста завели за пост в социальных сетях с осуждением специальной военной операции.

Защитник пояснил, что Покровский* опубликовал свой материал в мае 2022 года, но полиция завела дела только в марте 2023-го. Поэтому срок привлечения к ответственности истек.

«Административное производство по делу музыканта Максима Покровского за дискредитацию Вооруженных сил России прекращено за истечением срока привлечения», — заявил адвокат.

Протокол об административном правонарушении в отношении лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского* в суд направило УВД по Северо-Западному административному округу столичного главка МВД. Музыканту грозил штраф в размере 50 тысяч рублей.

* Максим Покровский — внесен Министерством юстиции в список физических лиц — иностранных агентов.