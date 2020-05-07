Лидер группы «НАИВ!» подумывает получить пособие по безработице в США

Иванов рассказал, что должен был вернуться в Россию в начале апреля, так как у группы «НАИВ!» были запланированы выступления. Их пришлось перенести на лето.

«Хотя, раз правительство России объявило, что выходить из самоизоляции будут постепенно, в несколько этапов, то нам разрешат продолжать свое концертное дело последними. Это очень прискорбно», — заметил музыкант.

По его словам, в сложившейся ситуации он остался без денег и заработка и всерьез подумывает о том, «чтобы написать письмо Дяде Сэму», чтобы тот подкинул ему денег по пособию по безработице.