Лидер группы Little Big объявил о разводе

По словам Смелой, пара решила расстаться еще в декабре 2019 года, после того как группа Little Big уехала в долгое турне.

«Мы очень долго шли к этому решению», — заявила Tatarka.

Ильич уточнил, что в семейной жизни они накопили много претензий друг к другу. При этом он подчеркнул, что в основе всех конфликтов лежит его постоянное отсутствие дома из-за плотного гастрольного графика и постоянных съемок. Смелая пояснила, что не понимает, как можно сохранять отношения на расстоянии, особенно когда у пары есть ребенок.

Но даже ради сына оставаться вместе и быть несчастными пара оказалась не готова.

«Мы до конца жизни остаемся семьей. Мы остаемся матерью и отцом для своего ребенка. И самое главное, что мы остались друзьями», — добавил Ильич.

Tatarka при этом заметила, что дальнейшая семейная жизнь превратила бы их в алкашей «с баклахой в руках и фингалом».

Илья Прусикин и Ирина Смелая поженились в 2016 году. Через год у них родился сын, которого они назвали Добрыней.

Ранее стало известно о разводе певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова. Пара давно не живет вместе, но официального расторжения брака пока не произошло. Сам Исхаков заявил, что не жалеет о завершении семейной жизни и сомневается, что готов жениться во второй раз.