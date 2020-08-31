facebook_pixel
    31 августа 2020, 16:31

    Лидер группы Little Big объявил о разводе

    Анатолий Минкин

    В России начался очередной «звездный развод». О расторжении брака объявили лидер петербургской группы Little Big Илья Прусикин (Ильич) и певица Ирина Смелая (Tatarka). Они объявили об этом в своем видеообращении на YouTube-канале Tatarka.

    По словам Смелой, пара решила расстаться еще в декабре 2019 года, после того как группа Little Big уехала в долгое турне.

    «Мы очень долго шли к этому решению», — заявила Tatarka.

    Ильич уточнил, что в семейной жизни они накопили много претензий друг к другу. При этом он подчеркнул, что в основе всех конфликтов лежит его постоянное отсутствие дома из-за плотного гастрольного графика и постоянных съемок. Смелая пояснила, что не понимает, как можно сохранять отношения на расстоянии, особенно когда у пары есть ребенок.

    Но даже ради сына оставаться вместе и быть несчастными пара оказалась не готова.

    «Мы до конца жизни остаемся семьей. Мы остаемся матерью и отцом для своего ребенка. И самое главное, что мы остались друзьями», — добавил Ильич.

    Tatarka при этом заметила, что дальнейшая семейная жизнь превратила бы их в алкашей «с баклахой в руках и фингалом».

    Илья Прусикин и Ирина Смелая поженились в 2016 году. Через год у них родился сын, которого они назвали Добрыней.

    Ранее стало известно о разводе певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова. Пара давно не живет вместе, но официального расторжения брака пока не произошло. Сам Исхаков заявил, что не жалеет о завершении семейной жизни и сомневается, что готов жениться во второй раз.

    Новости SMI.FM