Лидер группы «КняZz» превратился в кочевника

О принятом решении Князев рассказал на личной странице в Instagram. По словам артиста, он устал жить дома из-за установленных ограничительных мер.

«Как гнездо какое-то: стены, потолок… Вон в Америке люди на улицу шмот выносят и живут сидя в удобных местах. Хочешь, в парке живи, хочешь у реки. А хочешь, каждый̆ день меняй место дислокации. Пора изменить эту систему муравейника! Да здравствует кочевая жизнь! Хой!!!» — отметил Князев