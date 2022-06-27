Лидер группы Green Day отказался от гражданства США

Введение запрета на аборты в США побудило лидера Green Day Билли Джо Армстронга отказаться от американского гражданства. Слова музыканта процитировало издание The Hill.

«К черту Америку! Я отказываюсь от гражданства. В мире еще много глупостей, чтобы возвращаться к этому жалкому гребаному оправданию для страны», — сказал он.

Армстронг сделал это заявление во время недавнего концерта.

Верховный суд США отменил постановление о конституционных правах на аборт 24 июня. Об этом сообщил RT. После этого решения суда в Америке прокатилась волна протестов.

Суд вынес этот приговор после пересмотра дела Роу против Уэйда 1973 года. Отмененное постановление давало женщинам право на аборт без ограничений со стороны властей. При вынесении решения суд сослался на американскую Конституцию, которая «не дает права на аборт». Представители ведомства передали право регулировать операции по прерыванию беременности «народу и его избранным представителям».