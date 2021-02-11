Лидер группы «Чиж & Ко» сообщил о работе над новым альбомом

Лидер музыкальной группы «Чиж & Ко» Сергей Чиграков на своей официальной странице в «Вконтакте» сообщил о работе над новым альбомом. Коллектив не выпускал новые песни уже 22 года.

«Сейчас в работе пять песен, две уже почти готовы. Осталось еще три доделать и можно садиться в студию записывать», — процитировало артиста ИА НСН.

По словам Чигракова, некоторые треки были готовы к выпуску в прошлом году. Музыкант объяснил, что решил сделать полноценный виниловый альбом. Для него было необходимо написать больше песен. Музыкант признался, что за многолетний перерыв он отвык делать это, поэтому сейчас учится заново.