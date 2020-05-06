Личный повар Дженнифер Лопес раскрыл секрет ее идеальной фигуры

По словам повара, певица каждый день питается одними и теми же продуктами, которые найдутся в любом холодильнике. Звезда уверена в своем годами проверенном меню и напрочь отвергает попытки кулинара приготовить для нее что-то новое.

Фернандес поделился историей. Однажды он попытался внести изменения, добавив в рацион Ло обычный рис. За это он получил выговор от исполнительницы. Инцидент перевели в шутку, но больше он не пытался «разнообразить» питание Лопес.

Рацион питания Джей Ло в основном состоит из яиц и овощей. Кроме того, там содержится минимальное количество сахара и углеводов.

«Она ест яичницу с овощами три раза в сутки, день за днем. «Она вообще старается каждый день есть одно и то же», — поделился Фернандес.