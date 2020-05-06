    06 мая 2020, 14:51

    Личный повар Дженнифер Лопес раскрыл секрет ее идеальной фигуры

    Анастасия Кременчугская

    50-летняя американская певица Дженнифер Лопес в свои года выглядит очень молодо. Звезда следит за своей фигурой с помощью занятий в спортивном зале и правильного питания. Кельвин Фернандес, личный повар исполнительницы, рассказал, чем она питается. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда» со ссылкой на иностранное издание.
    Личный повар Дженнифер Лопес раскрыл секрет ее идеальной фигуры

    По словам повара, певица каждый день питается одними и теми же продуктами, которые найдутся в любом холодильнике. Звезда уверена в своем годами проверенном меню и напрочь отвергает попытки кулинара приготовить для нее что-то новое.

    Фернандес поделился историей. Однажды он попытался внести изменения, добавив в рацион Ло обычный рис. За это он получил выговор от исполнительницы. Инцидент перевели в шутку, но больше он не пытался «разнообразить» питание Лопес.

    Рацион питания Джей Ло в основном состоит из яиц и овощей. Кроме того, там содержится минимальное количество сахара и углеводов.

    «Она ест яичницу с овощами три раза в сутки, день за днем. «Она вообще старается каждый день есть одно и то же», — поделился Фернандес.