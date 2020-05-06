06 мая 2020, 14:51
Личный повар Дженнифер Лопес раскрыл секрет ее идеальной фигуры
50-летняя американская певица Дженнифер Лопес в свои года выглядит очень молодо. Звезда следит за своей фигурой с помощью занятий в спортивном зале и правильного питания. Кельвин Фернандес, личный повар исполнительницы, рассказал, чем она питается. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда» со ссылкой на иностранное издание.
По словам повара, певица каждый день питается одними и теми же продуктами, которые найдутся в любом холодильнике. Звезда уверена в своем годами проверенном меню и напрочь отвергает попытки кулинара приготовить для нее что-то новое.
Фернандес поделился историей. Однажды он попытался внести изменения, добавив в рацион Ло обычный рис. За это он получил выговор от исполнительницы. Инцидент перевели в шутку, но больше он не пытался «разнообразить» питание Лопес.
Рацион питания Джей Ло в основном состоит из яиц и овощей. Кроме того, там содержится минимальное количество сахара и углеводов.
«Она ест яичницу с овощами три раза в сутки, день за днем. «Она вообще старается каждый день есть одно и то же», — поделился Фернандес.