Личные номера Ольги Бузовой и Егора Крида попали в Сеть

Личные номера Ольги Бузовой и Егора Крида были «слиты» в Сеть. Теперь исполнителям звонят и пишут незнакомые люди.

«Не понимаю, как обращаться к людям, которые „слили“ мой телефон куда-то. Мне нужно решать вопросы с семьей. Я общаюсь с мамой, сестрой», — рассказала Ольга Бузова на своей странице в Instagram.

Певица отметила, что не может даже ответить на звонок, потому что постоянно кто-то врывается на линию, присылает видео и фото в Telegram и WhatsApp. Бузова уже собралась быстро поменять свой номер, сообщает сайт Ura.ru.

В Telegram-каналах также сообщили, что в Сеть попал и личный номер Егора Крида. Правда, певец пока не подтвердил эту информацию.

Ранее сайт EG.ru опубликовал расценки звезд российского шоу-бизнеса за новогодние корпоративы. Ольга Бузова за выступление на празднике требует 2,5 миллиона рублей, а Сергей Шнуров — 11,5 миллиона рублей. Такую же сумму музыкант просил и в прошлом году. Филипп Киркоров готов выступить за шесть миллионов рублей, а рэпер Моргенштерн — за четыре миллиона.