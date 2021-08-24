Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала увольнение решение ведущего телеканала Нобеля Арустамяна уволиться из-за интервью с футболистом Павлом Мамаевым, которым он остался недоволен. Канделаки попрощалась с Арустамяном без особого сожаления.

Арустамян ранее заявил, что Мамаев в разговоре с ним предстал героем программы «Окна», хотя ведущий готовился к серьезному разговору о спорте. Вместо этого ему пришлось обсуждать с футболистом его личную жизнь и развод с женой. Арустамян посчитал, что его сделали «соучастником пиар-перформанса». Он просил руководство «Матч ТВ» снять интервью с эфира. Но его просьбу не выполнили, и он уволился.

Канделаки указала на то, что для нее неприемлем такой ультиматум от журналиста, который по возвращении со съемок требует снять интервью с эфира, выдвигая условия своего дальнейшего пребывания на канале. Она также призналась, что не поняла Нобеля, почему он, будучи журналистом «Матч ТВ», первым взял интервью у главного тренера сборной, но не для работодателя, а для собственного YouTube-канала.

«„Матч“ — не просто спортивный телеканал. Мы предлагаем зрителям спорт во всем его разнообразии. Личная жизнь — это часть спорта. Драма и человеческие отношения — важнейшие составляющие спорта», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» отметила, что прощается с сотрудником с «некоторым разочарованием». Однако произошедший конфликт расставляет все точки над i, указала она. Канделаки также напомнила, что то самое интервью с Мамаевым, которое Арустамян теперь не может себе простить, покажут по «Матч ТВ» сегодня вечером.