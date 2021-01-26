Лиам Нисон собрался на пенсию

«Мне 68 с половиной, 69 в этом году. Есть еще пара дел, которые я собираюсь сделать в этом году — надеюсь, COVID-19 позволит нам. Пара картин в процессе разработки, и тогда я думаю, что это, вероятно, будет все», — признался Лиам Нисон.

Он готов отказаться от экшн-фильмов, написал «МИР 24». Тем не менее одна роль заинтересовала Нисона. Поклонники актера ведут кампанию за то, чтобы он повторил роль Зевса из «Битвы титанов» 2010 года в готовящейся третьей части «Чудо-женщины». По словам артиста, он «готов к этому» и «очень польщен».

«Я не знал, что древнегреческие боги появились в „Чудо-женщине“. Должен сказать, к моему большому огорчению, я этого не видел… „Чудо-женщины“ в кино», — отметил Лиам Нисон.

Тогда актеру рассказали, что на самом деле Зевс — отец Чудо-женщины. В ответ британец заулыбался и сказал: «Я позвоню своему агенту!».