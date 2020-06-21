21 июня 2020, 17:49
«Лежу, никуда не выхожу». Жванецкий пожаловался на плохое самочувствие
Известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий пожаловался на плохое самочувствие. Он даже не приехал на похороны своего коллеги Анатолия Трушкина, умершего из-за коронавирусной инфекции.
«Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за того, что объявили карантин. Очень плохо себя чувствую в последнее время. Возраст уже!» — заявил изданию «Собеседник» 86-летний сатирик.
По его словам, друзьями с Трушкиным они не были, поэтому на похороны он не собирался.
Писатель Анатолий Трушкин боролся с коронавирусом на протяжении трех недель. Его перевели на аппарат ИВЛ, но спасти не смогли. Трушкину было 78 лет.
Как только началась самоизоляция, Михаил Жванецкий советовал россиянам не падать духом и оставаться в приподнятом настроении, несмотря ни на что.
В январе в СМИ появилась информация о том, что у сатирика серьезное заболевание. Однако сам Жванецкий все слухи развеял и удивился тому, откуда берутся такие данные.