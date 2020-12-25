«Лежал в реанимации»: Плющенко раскрыл подробности о перенесенной пневмонии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко весной перенес тяжелую пневмонию и даже лежал в реанимации. Медики тогда не выявили у него COVID-19.

«Я привился [от коронавируса]. В группе у меня многие переболели, я сам лежал в реанимации в самом начале пандемии, весной. Думал, коронавирус, но тесты показали, что ничего нет — ни вируса, ни антител», — рассказал Плющенко «РБК Спорт».

Ранее СОVID-19 перенесли фигуристки из Академии Плющенко Алена Косторная, Валерия Шульская и Вероника Жилина, пишет RT.

В декабре к команде прославленного спортсмена присоединилась олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая. Она работает в тренерской команде. В августе в академию пришла олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях 2014 года Елена Ильиных.

Плющенко основал свою академию фигурного катания Angels of Plushenko в 2017 году.