Левин из «Интернов» перебрался в Лондон и устроился официантом

Российский актер Дмитрий Шаракоис ушел из кино и переехал в Лондон. В столице Великобритании он работает официантом. Роль застенчивого очкарика Бори Левина в комедийном сериале «Интерны» сыграла с ним злую шутку: с одной стороны она прославила актера на всю Россию, а с другой — лишила его возможности попробовать свои силы в другом амплуа.

Как пишет «СтарХит», Шаракоис перебрался в Лондон еще в 2019 году. Сначала он устроился на работу на стройке, а потом стал трудиться официантом в ресторане ZIMA.

Шаракоис активный пользователь соцсетей. На своих страницах он делится с подписчиками советами по переезду в Европу, а в свободное от работы время гуляет и играет в FIFA 19 и FIFA 20. Этим видеоиграм посвящен YouTube-канал актера.

Время от времени он приезжает в Москву, где играет в спектаклях и ходит на кинопробы. Шаракоис решил уйти из «Интернов», чтобы не стать заложником амплуа ботаника. Однако все получилось наоборот: каких-то других ролей ему больше никто не предложил. Он работал в Театре на Малой Бронной и Театре Маяковского.

Актер окончил ГИТИС в 2006 году. В его фильмографии более трех десятков ролей в телесериалах и полнометражных картинах.