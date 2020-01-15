«Лев не охотится на мышей». Депутат Госдумы ответил на выпады Гуфа

Депутата Госдумы Дмитрий Носов, возглавлявший в Красноярске движение «Антидилер», сообщил «360», что знает о вызове, который бросил ему рэпер Гуф (Алексей Долматов). Его знакомые поделились с ним нецензурной видеозаписью, на которой исполнитель вызывает его на поединок.

Запись вызвала у него улыбку.

Я бы посоветовал Алексею завязывать с наркотиками. Тем более, в Таиланде, где за это очень суровое наказание. Наркотики разрушили его жизнь, и это видно. Я не хочу тратить свою жизнь, отвечая на вызовы всех желающих наркоманов и алкоголиков. Есть более достойные занятия. К тому же, лев не охотится на мышей Дмитрий Носов депутат Госдумы.

Дмитрий Носов подчеркнул, что мужчина должен отвечать за свои слова. Он и в Таиланде ходит в спортивный зал, где его может найти любой желающий и продемонстрировать свои способности.

Депутат признался, что сейчас его гораздо сильнее волнует последняя новость — отставка правительства.

«Она связаны с будущим России. Я бы советовал всем подумать об этом, а не о заявления человека в наркотическом опьянении», — подчеркнул Носов.

Рэпер Гуф сейчас отдыхает в Таиланде. Узнав, что в этой же стране сейчас находится Носов, он обвинил бывшего лидера движения «Антидилер» в том, что он разрушил его семью. Музыкант назвал Красноярск «нехорошим» и «галимым» городом, и вызвал депутата Госдумы на поединок.

«Я раздавлю его полностью за все те плохие вещи, которые он сделал мне», — сказал он в Instagram.