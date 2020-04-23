Лев Лещенко рассказал о своем отношении к правде и дружбе

По мнению Лещенко, правда — это самое главное слово. Он убежден, что для того, чтобы быть правильным человеком, не нужно врать. Также артист поделился своим мнением относительно понятия дружбы.

«Понятие дружбы — это не когда 24 часа в сутки, можно не видеться месяцами и дружить. Но если ты дружишь с человеком, ты должен принимать его таким, какой он есть. Если что-то тебе претит — не дружи. Надо все время думать о том, как я это оцениваю, и не ссылаться на других, мол, друг меня подвел. Ты — за все в ответе, ты родитель самому себе. Главное — это твоя позиция, твой выбор», — считает Лещенко.

По его мнению, воспитание — это главное. Воспитание — это семья, школа или общество.

«Я часто вспоминаю, к нам в школу постоянно приезжали классические музыканты. Мы не любили это слушать, но нас снимали с уроков и 5-6 урок слушали „Времена года“ Чайковского. А потом это проросло в нас, и мы стали это любить, и я благодарен, что у меня такое воспитание», — признался артист.