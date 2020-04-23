    23 апреля 2020, 13:56

    Лев Лещенко рассказал, что помогает ему поддерживать форму

    Ольга Ломакина

    Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко в рамках проекта «Личные связи» рассказал о том, как ему удается в свои годы оставаться в прекрасной форме. Об этом сообщила «Русская планета».

    По словам артиста, никакого секрета нет. Лещенко считает, что это просто хорошая генетика.

    «Скорее всего, мама и папа. Батюшка полгода не дожил до 100 лет, мама ушла рано, но это было несчастье, была война, не было лекарств даже в Москве, поэтому она рано ушла из жизни», — рассказал певец.

    Он добавил, что поддерживать хорошую форму его мотивирует сцена.

    «Ну кому нужен больной немощный человек на сцене? Ну, выйду я с палочкой, шамкая губами, не имея должного тембра, я еще слава Богу звучу, считаю себя кроссовером, могу ответить за 100 романсов, может не все спою, но знаю точно», — признался Лещенко.