Лев Лещенко рассказал, что помогает ему поддерживать форму

По словам артиста, никакого секрета нет. Лещенко считает, что это просто хорошая генетика.

«Скорее всего, мама и папа. Батюшка полгода не дожил до 100 лет, мама ушла рано, но это было несчастье, была война, не было лекарств даже в Москве, поэтому она рано ушла из жизни», — рассказал певец.

Он добавил, что поддерживать хорошую форму его мотивирует сцена.

«Ну кому нужен больной немощный человек на сцене? Ну, выйду я с палочкой, шамкая губами, не имея должного тембра, я еще слава Богу звучу, считаю себя кроссовером, могу ответить за 100 романсов, может не все спою, но знаю точно», — признался Лещенко.