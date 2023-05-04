Знаменитости 04 мая 2023, 05:26 Лев Лещенко раскрыл секрет своего 45-летнего брака Лещенко: для долгого и счастливого брака важно взаимоуважение и личное пространство РИА «Новости»

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Российский исполнитель Лев Лещенко поделился с изданием «Леди.Mail.ru» секретом своего 45-летнего брака. Певец считает, что сохранить крепкие отношения им с супругой Ириной помогают взаимоуважение, внимание и личное пространство.

Секрет долгого брака заключается в заинтересованности, внимании друг к другу, отметил Лещенко.

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«А еще — в личном пространстве. Чтобы у каждого была территория, куда второй не ходок. Стараться приятное друг другу делать. И, что еще важно, каждый должен быть занят своим делом», — подчеркнул артист.

Супруга исполнителя Ирина пишет наброски для книги, и по словам мужа, у нее талант. Лещенко отметил, что для крепкого брака важно не раскрывать подробности личной жизни. То, что происходит в семье, должно там и оставаться.

Лещенко выразил уверенность, что причина большого количества разводов связана с отсутствием у супругов общих интересов и бытовыми сложностями. Артист добавил, что жить стало тяжелее, поэтому многие пары не заводят детей.