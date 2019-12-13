  • Лев Лещенко объяснил нецензурную лексику в программе Галкина на YouTube

    13 декабря 2019, 16:44

    Ольга Ломакина

    Лев Лещенко удивил поклонников в новой программе Максима Галкина «Музыкалити» на YouTube-канале ТО Gazgolder и неожиданно произнес нецензурные слова. Однако в комментарии для Nation News Лев Валерианович признался, что был уверен — все это вырежут.
    Лев Лещенко объяснил нецензурную лексику в программе Галкина на YouTube

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    Молодое поколение оценило участие Льва Лещенко в «Музыкалити». В комментариях пользователи назвали его «русским Сталлоне» и «своим в доску». Сам же Лещенко думал, что во время монтажа все это вырежут.

    «Я правда думал, что Максим вырежет это, и забыл ему сказать. Ну вылетела „птичка“, ну что же теперь делать. Зато будет теперь больше разговоров и просмотров», — пояснил Лещенко.

    Певец отметил, что YouTube — это канал для тех, кто и так все знает.

    «YouTube — это же достаточно закрытая история, это же не общественное телевидение. Его только продвинутая публика смотрит. Что мы, не знаем таких слов, что ли? Знаем, конечно», — отметил он.