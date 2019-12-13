Лев Лещенко объяснил нецензурную лексику в программе Галкина на YouTube

Динозавры лезут в интернет. Галкин позвал Льва Лещенко и лидера группы «Пошлая Молли» в новое шоу — зрители не поняли Подробнее

Молодое поколение оценило участие Льва Лещенко в «Музыкалити». В комментариях пользователи назвали его «русским Сталлоне» и «своим в доску». Сам же Лещенко думал, что во время монтажа все это вырежут.

«Я правда думал, что Максим вырежет это, и забыл ему сказать. Ну вылетела „птичка“, ну что же теперь делать. Зато будет теперь больше разговоров и просмотров», — пояснил Лещенко.

Певец отметил, что YouTube — это канал для тех, кто и так все знает.

«YouTube — это же достаточно закрытая история, это же не общественное телевидение. Его только продвинутая публика смотрит. Что мы, не знаем таких слов, что ли? Знаем, конечно», — отметил он.