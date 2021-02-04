Лев Лещенко назвал современных артистов скороспелыми продуктами

«Они как скороспелые продукты: вот быстренько это прошло, их использовали, оно растворилось и куда-то исчезло», — пояснил Лещенко.

Он считает, что певицы, танцовщицы, поэтессы и композиторы исчезли, их сменили «медиалицы», за которыми следит молодежь, поэтому их продукт «„тум-бум-тум“ и два слова, которые можно трактовать как угодно», сказал певец.

В передаче народный артист РСФСР рассказал анекдот про ученика, который стал востребованным, зная минимальный набор техник игры на музыкальном инструменте. Лещенко отметил, что он не относится к артистам, которые чего-то добились — Ольги Бузовой и рэпера Моргенштерна.

Эстрадный певец во время пандемии изучал творчество популярных исполнителей, таких как Гречка, Клава Коки, Оксимирон.

«Я понимаю, что мне это необходимо как учителю. Я не преподаю сейчас, но меня иногда спрашивают журналисты: „Как вы относитесь к этой музыке?“ — я должен быть в материале. И поскольку я считаю себя культурным человеком, стараюсь держать в фокусе внимания такие вещи, которые мне, как профессионалу, необходимы», — сказал народный артист.