Лев Лещенко назвал любимых рэперов

Знаменитый эстрадный певец Лев Лещенко признался, что ему нравится рэп, передала «Вечерняя Москва». В интервью изданию он назвал российских рэперов, которых считает наиболее талантливыми.

«Нет, я рэп вовсе не отрицаю. Мне в нем нравится его поэтическая основа. Кстати, среди рэперов, и это я вам точно говорю, много прекрасных стихотворцев, настоящих поэтов. Саша Лок Дог упомянутый, Баста — это очень талантливые парни, очень. В мое время, думаю, они были бы Вознесенскими, Евтушенко, Рождественскими, понимаете? Сейчас это просто другая культура», — сказал артист.

Лещенко не только поддерживает современных исполнителей, но и открыт к совместному творчеству. Например, у него было совместное выступление с Лок Догом, отметило радио «Комсомольская правда«.