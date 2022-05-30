Летучая раскрыла подробности скандала с Роговым на СТС

Телеведущая Елена Летучая рассказала «Газете.ru», почему она ушла из новой передачи на телеканале СТС. По ее словам, она пока не знает, будет ли продолжать сотрудничество с телеканалом.

«Я человек, который себя уважает. И у меня достаточно силы и воли, чтобы делать так, чтобы меня уважали. Мне неважно, буду я дальше работать с каналом или нет, если такое неуважительное отношение я увидела к своей персоне. Единственное скажу, что продюсеры передо мной извинились. Что будет дальше, я не знаю», — сказала Летучая.

По ее словам, формат телешоу, а также ее название были изменены без ее ведома. Он рассказала, что не хотела участвовать в шоу с Александром Роговым и рассчитывала на проект с социальной темой.

«Я снималась в одном шоу, а потом это вдруг плавно перетекло в шоу Александра Рогова, он появился на горизонте и стал моим соведущим. Это произошло в тот момент, когда мы сняли две программы», — подчеркнула телеведущая.

Ранее на СТС вышло новое шоу, ведущими которого стали Александр Рогов и Елена Летучая. Сразу после премьеры Летучая объявила, что уходит из передачи. По словам ведущей, формат программы был изменен и приближен к тому, чем раньше на СТС занимался Рогов. Также телеведущую не устроило, что название передачи поменяли на «Рогов+».