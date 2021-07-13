Летиция Каста вместе с мужем впервые вышли в свет после рождения ребенка

Актриса Летиция Каста вместе с супругом Луи Гаррелем впервые вышли на публику после рождения ребенка. Пара прибыла в Канны, чтобы представить новый фильм Гарреля, главная роль в котором принадлежит Летиции. Об этом рассказало РИА ФАН.

Актриса для красной дорожки выбрала платье от французского бренда Yves Saint Laurent, а ее супруг предпочел надеть классический темно-синий костюм в тонкую белую полоску. Отмечается, что возлюбленные не отходили друг от друга.

Звездная пара состоит в браке с 2017 года. Этой весной у них родился мальчик, которого назвали Азелем. Супруги не хотели распространяться о таком событии и пытались скрывать его от прессы как можно дольше. Однако папарацци засняли семью на одной из прогулок.

У пары есть дети от предыдущих отношений. У Гарреля растет приемная дочь, а у Касты есть еще трое детей помимо новорожденного.