Лесли Грейс сыграет Барбару Гордон из «Бэтгерл»

Знаменитая певица Лесли Грейс утверждена на роль персонажа Барбары Гордон из «Бэтгерл», основанного на комиксах киновселенной DC. Такое заявление сделали продюсеры кинокартины, написало ИА Nation News.

Известно, что Грейс третья по счету актриса в супергеройском проекте, имеющая латиноамериканские корни.

«Я очень рада воплотить Барбару Гордон. Я готова отдать ей все, что у меня есть!» — написала на своей странице в Twitter певица.

В «Бэтгерл» расскажут о дочери комиссара полиции Готэм-Сити Джима Гордона, которая скрывалась под маской героини.