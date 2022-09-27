Лещенко и Винокур поделились воспоминаниями о Борисе Моисееве | 360°

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Лещенко и Винокур поделились воспоминаниями о Борисе Моисееве

Певец Лев Лещенко: Моисеев был большой личностью и светлым человеком

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Борис Моисеев был большой личностью и очень светлым человеком, рассказал в беседе с «360» народный артист РСФСР Лев Лещенко. Он выразил сожаление в связи со смертью певца.

«Жалко, очень печально. Он был большой личностью. Светлый человек и очень любил друзей, общение, но не повезло ему (из-за болезни — прим. ред.). Будем слушать его песни, будем слушать его», — сказал Лещенко.

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Его коллега, телеведущий и юморист Владимир Винокур присоединился к соболезнованиям.

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«Боря был очень хороший и танцовщик, и певец, и артист и очень добрый человек. Я Борю очень уважал», — добавил он в комментарии «360».

Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. Причина смерти пока не известна. Последние годы артист проводил много времени в уединении. До этого, в 2010 и 2015 годах, он пережил два инсульта, которые подорвали его здоровье.

Умер Борис Моисеев

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