Лещенко рассказал о последнем дне жизни Легкоступовой

Народный артист Лев Лещенко рассказал, что за день до смерти Валентины Легкоступовой навещал ее в больнице, где она находилась в тяжелом состоянии. Лещенко признался, что тогда был уверен, что артистка пойдет на поправку. Об этом сообщило StarHit.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года. Артистка умерла на 54-м году жизни. В том, что послужило причиной смерти, предстоит разобраться следствию. Многие друзья Легкоступовой сомневаются в том, что она могла умереть из-за неудачного падения в ванной, и считают, что к этому мог быть причастен ее муж, Юрий Фирсов.

Лещенко предпочитает не лезть в дела семьи своей умершей коллеги, но с теплом о ней вспоминает. Он рассказал, что за день до того, как Легкоступова скончалась, навещал ее в Боткинской больнице.

«Я зашел к ней, она не вставала. Я говорил ей: „Валечка, ты поднимаешься? Ходи, думай о хорошем! У тебя скоро юбилей, сделаем музыкальную программу!“ Мы с ней поговорили где-то час, а на следующий день узнал, что Вали не стало», — сказал Лещенко.

СМИ ранее сообщили, что по результатам экспертизы в смерти Легкоступовой не усмотрели криминальной составляющей. Медики не установили признаков насилия.