    31 декабря 2019, 12:56

    Лещенко рассказал о новом формате «голубых огоньков»

    Ольга Ситникова

    Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко рассказал, какие новые технологии применяют при съемке «голубых огоньков». Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    «Сейчас нет тех „голубых огоньков“, которые снимались в едином пространстве и в единое время. Теперь используются новые приемы и технологии — это, как правило, разные площадки, где обыгрываются разные ситуации. Мне кажется, этот формат интересен зрителю, поэтому я не думаю, что голубые огоньки когда-нибудь исчезнут с экранов», — пояснил артист.

    По словам Лещенко, каждый российский телеканал использует собственный подход к созданию новогодних шоу. При съемках учитывают интересы зрителей.

    Исполнитель подчеркнул, что с удовольствием участвует в современных «голубых огоньках».

    «Особенно мне нравятся съемки на улице, как это предлагает „Первый канал“», — заметил Лещенко.

    Певец подчеркнул, что команда федерального канала выбирает место съемок, опираясь на пожелания участников.

    В последнее время график «голубых огоньков» стал гибким. Каждый артист выбирает наиболее удобное время и снимается два-четыре часа. Лещенко заметил, что такой способ гораздо лучше прежнего, когда съемки проходили в одной студии.

    «Раньше артисты были вынуждены работать по два-три дня подряд, в течение которых все сидели на своих местах и создавали атмосферу праздника. И тогда работать для „голубых огоньков“ было гораздо тяжелее, чем сейчас», — резюмировал певец.