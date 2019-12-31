Лещенко рассказал о новом формате «голубых огоньков»

«Сейчас нет тех „голубых огоньков“, которые снимались в едином пространстве и в единое время. Теперь используются новые приемы и технологии — это, как правило, разные площадки, где обыгрываются разные ситуации. Мне кажется, этот формат интересен зрителю, поэтому я не думаю, что голубые огоньки когда-нибудь исчезнут с экранов», — пояснил артист.

По словам Лещенко, каждый российский телеканал использует собственный подход к созданию новогодних шоу. При съемках учитывают интересы зрителей.

Исполнитель подчеркнул, что с удовольствием участвует в современных «голубых огоньках».

«Особенно мне нравятся съемки на улице, как это предлагает „Первый канал“», — заметил Лещенко.

Певец подчеркнул, что команда федерального канала выбирает место съемок, опираясь на пожелания участников.

В последнее время график «голубых огоньков» стал гибким. Каждый артист выбирает наиболее удобное время и снимается два-четыре часа. Лещенко заметил, что такой способ гораздо лучше прежнего, когда съемки проходили в одной студии.

«Раньше артисты были вынуждены работать по два-три дня подряд, в течение которых все сидели на своих местах и создавали атмосферу праздника. И тогда работать для „голубых огоньков“ было гораздо тяжелее, чем сейчас», — резюмировал певец.