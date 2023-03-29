Знаменитости 29 марта 2023, 14:09 Лещенко рассказал, какой сюрприз он приготовил к юбилею Владимира Винокура Лев Лещенко: мы написали песню про дружбу, будем петь с ним дуэтом РИА «Новости»

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Советский и российский певец Лев Лещенко в разговоре с изданием «ФедералПресс» рассказал о подарке, который он подготовил в честь юбилея Владимира Винокура. Юмористу исполнится 75 лет 31 марта.

Лещенко рассказал о специальной программе для юбилея, а также о новой песне, которую он исполнит вместе с юбиляром.

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«Безусловно, этот юбилей является для него очень знаковым. Поэтому делается специальная программа. Мы написали песню про дружбу, будем петь с ним дуэтом», — сообщил журналистам артист.

Создателем праздничной композиции, по словам певца, стал автор песен Александр Синицкий. Однако Лещенко решил исполнить и песню собственного сочинения. Она будет адресована его друзьями и коллегам.

Ранее Владимир Винокур сообщал, что в ближайшее время собирается посетить Санкт-Петербург, Петрозаводск и Кингисепп с сольными концертами. Также он начал подготовку к предстоящему юбилею.