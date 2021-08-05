Лещенко рассказал, как ковид повлиял на его здоровье

Народный артист России, певец Лев Лещенко рассказал о том, как перенесенный COVID-19 отразился на его здоровье. Об этом сообщили News.ru.

Артист отметил, что после коронавируса столкнулся с паническими атаками, а также пережил несколько сердечных приступов. Через полгода у него начались бессонница, потеря концентрации, а энергии стало значительно меньше. Он отметил также, что не сталкивался с инфарктами, как писали некоторые СМИ.

«Паническая атака была. Но, во всяком случае, какой-то туман, нереальность картины происходящего, ты как бы плывешь все время, а сейчас — более-менее. Надо контролировать себя. Давление. Это непростая болезнь», — рассказал музыкант.

Лещенко отметил также, что пока не сделал прививку от коронавируса, так как уровень антител в организме остается довольно высоким. При этом мужчина отметил, что при первой необходимости вакцинируется.

«Мне кажется, прививка нужна. Так говорят специалисты. Вирус нехорош тем, что он ныряет, заселяется туда, где у человека слабое место», — прокомментировал он.

Лещенко заразился коронавирусом весной 2020 годом. Некоторое время он провел в больнице.