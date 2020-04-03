Лещенко раскрыл результаты теста на коронавирус

Лечение Народного артиста РСФСР Льва Лещенко от коронавируса дало свои результаты. Он уже нормально себя чувствует, а новые тесты на инфекцию не подтвердили наличия заболевания.

«Чувствую себя нормально! Тесты отрицательные! Долечиваю пневмонию! Остальное потом», — рассказал Лещенко RT. Еще артист поблагодарил врачей, которые оказывают ему всю необходимую помощь.

Накануне журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов выложил в Twitter видео из палаты, где лежит певец. Лещенко исполнил песню «Надежда», а затем пожелал всем беречь свое здоровье, родных и близких людей.

Лев Лещенко вместе с супругой оказался в инфекционной больнице в московском поселке Коммунарка 23 марта. Перед этим они вернулись с гастролей из США, а пересадку делали в Марселе, где вполне могли заразиться коронавирусом.

Позже Ирина Лещенко сообщила, что певца перевели из реанимации к ней в обычную палату. Врачи поставили артисту предварительный диагноз «обширная пневмония», но что именно ее вызвало, пока не известно.

По последним данным, в России зафиксировано 4149 случаев заражения коронавиурсом. Врачам удалось вылечить 281 пациента. Погибли от инфекции 34 человека.