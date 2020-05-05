Лещенко предложил спеть «День Победы» на разных языках России и мира

Народный артист РСФСР Лев Лещенко призвал всех желающих присоединиться к акции «День Победы на разных языках». Поскольку массовые мероприятия запрещены, россияне и не только в этом году смогут спеть знаменитую композицию у себя дома.

«Победа ковалась людьми всех стран, всех национальностей. И сегодня мне бы хотелось, чтобы мы спели замечательную песню Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова „День Победы“ на всех родных языках. Заходите на наш сайт pobeda-2020.ru», — отметил Лев Лещенко, его цитирует пресс-служба партии «Единая Россия».

На сайте pobeda-2020.ru с 8 мая откроется панель с сервисом караоке с текстом знаменитой песни на языках народов России и стран мира. Всего загрузят более 100 переводов.

Участники смогут самостоятельно записать свое выступление, чтобы потом опубликовать в интернете и принять участие в конкурсе. Лучшие ролики покажут по телевидению.

Если не хочется публичности, можно вместе со всеми в 19:00 9 мая выйти на собственный балкон и спеть песню «День Победы». Свое участие в акции уже подтвердили президент Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.