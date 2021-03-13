Лещенко предложил российским спортсменам «наплевать» на запрет и исполнить «Катюшу»

Российским спортсменам запретили исполнять на Олимпийских играх «Катюшу». Однако певец Лев Лещенко предложил на это наплевать.

«Считаю, что наши спортсмены, которые будут восходить на пьедестал, должны наплевать и петь „Катюшу“. Просто выучить слова и петь сами, чтобы это было показательно, потому что весь мир прекрасно знает „Катюшу“, может быть, даже больше гимна», — рассказал он РИА «Новости».

По его словам, решение Спортивного арбитражного суда (САS) — полное безобразие и «очередной демарш» в сторону России. Музыкант подчеркнул, что спорт никогда не был политической мишенью. По мнению Лещенко, люди, которые приняли это решение, безнравственно себя ведут по отношению к культуре и спорту России.

Ранее член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев назвал запрет САS странным. Он добавил, что фактически теперь под запретом не только гимн, но и любые песни на русском языке.

Еще в январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила использовать песню «Катюша» вместо национального гимна на летних Олимпийских играх в Токио. После запрета САS спортивный арбитраж заявил, что решение о гимне будет принимать не Россия, а Международный олимпийский комитет (МОК).

Из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) наши спортсмены до конца 2022 года вынуждены выступать на международных соревнованиях без государственной символики и гимна страны. Более того, также в этот период Россия не сможет принимать чемпионаты мира, написала «Газета.ru».