14 апреля 2020, 13:24
Лещенко после коронавируса определил главное предназначение человека
Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко справился с пневмонией, которую спровоцировал коронавирус. Артист пояснил, в чем состоит основное предназначение человека. Об этом сообщил сайт «Мир 24».
По информации РИА ФАН, своим мнением Лещенко поделился в эфире телепрограммы «Личные связи».
«Главное предназначение — это жить, просто жить. Сохранить здоровье, реализовать себя. Добиться чего-то. Стать самодостаточным. Научиться быть самим собой», — подчеркнул исполнитель.
Артист убежден, что молодость — черта его характера, по этому всегда будет с ним.
«Есть люди, которые быстро уходят в тень. Стареют. А мы с тобой пока молоды и красивы», — добавил певец.