Лещенко после коронавируса определил главное предназначение человека

По информации РИА ФАН, своим мнением Лещенко поделился в эфире телепрограммы «Личные связи».

«Главное предназначение — это жить, просто жить. Сохранить здоровье, реализовать себя. Добиться чего-то. Стать самодостаточным. Научиться быть самим собой», — подчеркнул исполнитель.

Артист убежден, что молодость — черта его характера, по этому всегда будет с ним.

«Есть люди, которые быстро уходят в тень. Стареют. А мы с тобой пока молоды и красивы», — добавил певец.