Лещенко пообещал устроить флешмоб в ответ на танцы Аль Пачино

Американский актер, режиссер и сценарист Аль Пачино на днях привлек внимание пользователей видеороликом, в котором танцевал Беверли-Хиллз в черном спортивном костюме и солнцезащитных очках. В ответ на это народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Лев Лещенко пообещал придумать новый флешмоб с участием отечественных звезд. Об этом сообщил Daily Storm.

«Конечно, это хорошая идея. Я когда болел коронавирусом в Коммунарке, запустил флешмоб, и все пели „Надежду“. По-моему, 140 тысяч людей пели эту песню. Так что все это [ответ Аль Пачино] организовать можно!» — заявил артист.

Он рассказал, что ему все еще необходимо восстановиться, так как много сил он потратил на организацию юбилейного концерта. Однако в дальнейшем он готов составить Аль Пачино конкуренцию. По словам музыканта, сейчас важно разработать концепцию флешмоба.