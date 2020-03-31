Лещенко получил результаты теста на коронавирус. Анализы пришлось сдать повторно

Лев Лещенко проходит лечение от коронавирусной пневмонии. Очередной анализ за инфекцию пришел с неоднозначным результатом, поэтому певец прошел еще один тест. Сейчас его семья ожидает результаты.

«По состоянию на 31 марта 2020 года тест Ирины Лещенко на коронавирус отрицательный, тест Льва Лещенко сомнительный (взяли повторный). Сотрудники и ближнее окружение — все здоровы», — сообщил в Instagram директор культурного фонда исполнителя Андрей Гайдель.

Еще он решил внести ясность в произошедшее с певцом, чтобы развеять негативные слухи. Гайдель рассказал, что Лещенко вместе с женой и коллективом 11 марта вернулся с гастролей. Выступления проходили в США, а обратно музыкант летел через Ниццу. После возвращения Лещенко отправился на карантин.

Чета Лещенко оказалась в инфекционной больнице в московском поселке Коммунарка 23 марта. Позже Ирина Лещенко сообщила, что певца перевели из реанимации в обычную палату, где сейчас и находятся супруги.

В Коммунарке лечат людей с коронавирусом. В России пациентов с таким заболеванием насчитывается 2337 человек.