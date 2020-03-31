Лещенко получил результаты теста на коронавирус. Анализы пришлось сдать повторно
«По состоянию на 31 марта 2020 года тест Ирины Лещенко на коронавирус отрицательный, тест Льва Лещенко сомнительный (взяли повторный). Сотрудники и ближнее окружение — все здоровы», — сообщил в Instagram директор культурного фонда исполнителя Андрей Гайдель.
Еще он решил внести ясность в произошедшее с певцом, чтобы развеять негативные слухи. Гайдель рассказал, что Лещенко вместе с женой и коллективом 11 марта вернулся с гастролей. Выступления проходили в США, а обратно музыкант летел через Ниццу. После возвращения Лещенко отправился на карантин.
Чета Лещенко оказалась в инфекционной больнице в московском поселке Коммунарка 23 марта. Позже Ирина Лещенко сообщила, что певца перевели из реанимации в обычную палату, где сейчас и находятся супруги.
В Коммунарке лечат людей с коронавирусом. В России пациентов с таким заболеванием насчитывается 2337 человек.