Лещенко поделился своей историей заболевания COVID-19

Лещенко переболел COVID-19 в марте, выписался 6 апреля. Сейчас состояние артиста нормализовалось, но остаточные явления еще присутствуют.

«Но главное не это. А то, что сохраняется вероятность ухода антител из организма и вполне может быть повторное [заражение]. Случаев таких особо, правда, нет пока, но и гарантий [что это не случится вновь] тоже нет никаких», — сказал Лещенко.

По его словам, переболевший человек еще долго остается в состоянии «какой-то легкой прострации».

«Я это ощущал на себе, да и до сих пор ощущаю. Так что это очень серьезная вещь. Это не просто грипп», — добавил Лещенко.

В связи с этим он рекомендует сразу обращаться к врачам при появлении симптомов гриппа, повышении температуры. По мнению артиста, главные признаки коронавируса — сухой кашель и повышение температуры. А вот с потерей обоняния он не сталкивался.

Певец также рассказал свою историю заболевания. У него немного повысилась температура, поэтому артист сразу же выпил парацетамол. Он тогда и не думал про COVID, потому что ни с кем не общался, да и вообще никуда не выходил. «Концерты были, правда, какие-то…», — уточнил он.

Лещешко призывает всех соблюдать режим самоизоляции, потому что в противном случае может увеличиться нагрузка на лечебные учреждения.