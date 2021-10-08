Лещенко оценил творчество современных артистов

Певец Лев Лещенко в интервью Lenta.ru поделился своим мнением по поводу творчества современных музыкантов, таких как Моргенштерн и группа «Пошлая Молли». По его мнению, молодые артисты часто склонны эпатировать общество.

«На „Музыкалити“ (шоу на YouTube-канале творческого объединения Gazgolder — прим. ред.) я встречался с „Пошлой Молли“ — с этим мальчиком. И Моргенштерн ко мне подходил. Но как вам сказать… Это хайп — возможность засветиться через эпатаж», — сказал артист.

Лещенко признался, что не против поработать с кем-либо из молодых музыкантов, но для этого ему нужно увидеть в них настоящий талант.

«Мне хочется слушать голос или поэзию. Или видеть, что я работаю с композитором. А когда ничего из этого нет, то это называется „медиалицо“ — ни то, ни се. Я иногда смотрю на них и не понимаю, что они вообще делают», — поделился Лещенко.

К рэперу Моргенштерну не все относятся с симпатией — например, ранее скандально известный депутат Виталий Милонов призвал запретить его концерты.