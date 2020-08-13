Лещенко оценил состав жюри «Голос 60+»

Известно, что в новом сезоне в состав войдут Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачев.

«Мы с ними совершенно разные в жанровом отношении, харизматическом, да и в ментальном тоже», — сказал Лещенко и выразил надежду, что шоу будет интересным.

Ранее Владимир Винокур и Лев Лещенко порадовали подписчиков юмориста необычными образами. Винокур нарядился в еврейского священнослужителя, а Лещенко — военнослужащим царской армии. Юморист пояснил, что они участвуют в съемке, но не уточнил, какой именно. Поклонники были в восторге от фото. Они сделали комплименты артистам по поводу внешности, а также пожелали крепкого здоровья.

Также стало известно, что представители отечественного шоу-бизнеса рассказали, планируют ли они вакцинироваться от коронавируса.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заметил, что в стране есть много талантливых людей, которые могут совершить в медицине прорыв.

В свою очередь главная телесваха страны Роза Сябитова рассказала, что она, как любой цивилизованный человек, относится к вакцине нормально.