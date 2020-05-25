Лещенко отреагировал на слова Пригожина о трудностях артистов из-за пандемии

«Я думаю, что музыканты, особенно молодые, — такая же часть народа, они находятся в сложной ситуации. Иосифу не стоило говорить про „первую десятку“ артистов: мы все-таки в более благополучном положении находимся», — подчеркнул Лещенко.

По мнению певца, в сложившейся ситуации люди должны быть терпеливее.

«Не надо обострять ситуацию. Все и так все прекрасно понимают. Ситуация сложная, но надо обсуждать проблемы и решать, каким образом из них выходить. Надо сердобольнее относиться и не обижать друг друга», — резюмировал артист.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что артисты попали в чудовищное положение из-за пандемии коронавируса.