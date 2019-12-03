Лещенко оправдал Бузову за ошибку в его фамилии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил, что Ольга Бузова его знает. По поводу оговорки он сказал, что они случаются.

«Может быть, оговорилась? Надо было ее поправить просто, и она бы сказала: „Ой, извините, я просто оговорилась“. Ничего в этом страшного нет. Главное, что она знает, что существует такой объект. Такие оговорки — они вполне могут быть», — сказал Лещенко в комментарии для Life.

Лещенко также заявил журналистам, что с удовольствием бы сходил на концерт Бузовой. По словам артиста, он уважительно относится к девушке, ведь она сама завоевала себе место под солнцем.

Бузова оговорилась во время церемонии вручения наград премии «Золотой хит — 2019». Певица выходила на сцену вслед за Лещенко и после выступления она объявила, что для нее большая честь «выступать после Льва Валерьяновича Левченко». Бузова также сказала, что до сих пор боится выступать, и это только усилило ее волнение.

Бузова получила несколько наград. Телеканал Russian music box отметил ее за песню «Лайкер». Журнал Cosmopolitan назвал девушку звездой в стиле Космо.