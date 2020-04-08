«Будем болеть все вместе». Лещенко обвинил Малахова в принуждении нарушить карантин

По словам Лещенко, Малахов пригласил его принять участие в эфире, но артист ответил, что соблюдает самоизоляцию. «На что Андрюша мне просто сказал: «Да ладно, Лев Валерьянович, ну что вы, будем болеть все вместе!» — поделился певец.

Сейчас Народный артист у себя дома и точно не будет участвовать в программах очно — по крайней мере, ближайшие две недели.

После того, как Лещенко попал в больницу с коронавирусом, на артиста обрушилась волна хейтеров. Многие начали критиковать его за то, что он пришел в студию к Малахову, а не остался соблюдать режим после возвращения из США. Многие артисты, которые участвовали в записи эфира, потом начали проверяться на COVID-19.

Певец вместе со своей супругой обратился в больницу 24 марта. Позже у него было диагностировано двухстороннее воспаление легких, подтвердился коронавирус. Артиста на некоторое время перевели в реанимацию. Спустя две недели Лещенко с женой выписали из больницы.