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    01 декабря 2021, 14:05

    Лещенко назвал звезд шоу-бизнеса «творческой жижей» после смерти Градского

    Дарья Морозова

    Исполнитель Лев Лещенко высказался в адрес знаменитостей, оставшихся в шоу-бизнесе после смерти певца Александра Градского. Об этом сообщил NEWS.ru.

    По его мнению, все остальные артисты — «творческая жижа». Он заявил об этом во время церемонии прощания с погибшим.

    «С его уходом образовался вакуум и пустота. Не ворчу, но вокруг сегодня творческая жижа», — считает Лещенко.

    Также он назвал Градского «глыбой» и «мощнейшей фигурой в отечественной культуре».