Лещенко назвал звезд шоу-бизнеса «творческой жижей» после смерти Градского

Исполнитель Лев Лещенко высказался в адрес знаменитостей, оставшихся в шоу-бизнесе после смерти певца Александра Градского. Об этом сообщил NEWS.ru.

По его мнению, все остальные артисты — «творческая жижа». Он заявил об этом во время церемонии прощания с погибшим.

«С его уходом образовался вакуум и пустота. Не ворчу, но вокруг сегодня творческая жижа», — считает Лещенко.

Также он назвал Градского «глыбой» и «мощнейшей фигурой в отечественной культуре».