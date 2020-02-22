Лещенко назвал омерзительным порноклип Линдеманна

Лещенко считает, что основная цель Линдеманна, снявшего неоднозначный клип — «чтобы лишний раз поговорили, лишний раз попиариться». Он считает подобные вещи «омерзительными» и добавил, что это «не ханжеские рассуждения».

Также Лещенко уверен, что «Россия — нравственная страна, православная». По его мнению, клип Линдеманна — «просто безнравственный принцип искусства, скорее всего рассчитанный на эпатаж», а также противоречит российским устоям и принципам.

Ранее пользователи «Двача» деанонимизировали актрис, которые приняли участие в съемках клипа и начали травлю девушек в соцсетях. К ним присоединились участники «Мужского государства» и начали писать женщинам многочисленные оскорбления и угрозы.