Лещенко и Пригожин рассказали, что хотели бы получить на 23 Февраля

Во вторник страна отмечает День защитника Отечества. В честь этого праздника знаменитости рассказали, что хотели бы получить в качестве подарка. В частности, для продюсера Иосифа Пригожина материальные подарки не имеют особого значения, зато для него важно внимание близких.

«Самый большой подарок — мирное небо над головой, спокойствие. Ничего лучше быть не может. Я нейтрально отношусь к материальным подаркам на 23 Февраля — это же не день рождения. Самое главное в День защитника Отечества, как и в любой другой день, — это внимание и уважение друг к другу», — рассказал Ura.ru.

Певец и продюсер Лев Лещенко рассказал, что для него важнее всего здоровье, но он рад любому подарку.

«Мне обычно дарят цветы, но вообще я рад любому подарку друзей и близких. Самый главный подарок для человека — это здоровье», — сказал он.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в качестве подарка предпочел бы спортивные победы России. Для него лучший подарок — золото чемпионата мира по лыжным гонкам. Он объяснил, что России нужно доказать другим странам, что у нас есть спорт без допинга.

Президент России Владимир Путин поздравил сегодня россиян с Днем защитника Отечества и поблагодарил всех военнослужащих за исполнение своего долга.